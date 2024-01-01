ألف جنيه جبل طارق إلى فرنك سويسري

تحويل GIP إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 gip
140,373 xpf

1.00000 GIP = 140.37300 XPF

Mid-market exchange rate at 22:34
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537751.08289.67581.461081.648130.9531618.5145
1 GBP1.1712711.2672105.0251.711161.930241.1164121.6836
1 USD0.924250.789141182.87971.350351.523230.8809517.1114
1 INR0.01115130.009521530.012065710.01629290.01837880.01062930.206461

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / فرنك الـ CFP
1 GIP140.37300 XPF
5 GIP701.86500 XPF
10 GIP1403.73000 XPF
20 GIP2807.46000 XPF
50 GIP7018.65000 XPF
100 GIP14037.30000 XPF
250 GIP35093.25000 XPF
500 GIP70186.50000 XPF
1000 GIP140373.00000 XPF
2000 GIP280746.00000 XPF
5000 GIP701865.00000 XPF
10000 GIP1403730.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / جنيه جبل طارق
1 XPF0.00712 GIP
5 XPF0.03562 GIP
10 XPF0.07124 GIP
20 XPF0.14248 GIP
50 XPF0.35619 GIP
100 XPF0.71239 GIP
250 XPF1.78097 GIP
500 XPF3.56195 GIP
1000 XPF7.12389 GIP
2000 XPF14.24778 GIP
5000 XPF35.61945 GIP
10000 XPF71.23890 GIP