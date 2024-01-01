ألف جنيه جبل طارق إلى ليو روماني

تحويل GIP إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1,000 gip
5,827.89 ron

1.00000 GIP = 5.82789 RON

Mid-market exchange rate at 22:11
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538651.0823589.70781.460691.648790.95292518.5191
1 GBP1.1711511.2676105.0621.710691.930991.1160121.6888
1 USD0.923950.788892182.88241.349551.523350.8803517.1101
1 INR0.01114730.009518210.012065310.01628270.01837960.01062170.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Romanian Leu
1 GIP5.82789 RON
5 GIP29.13945 RON
10 GIP58.27890 RON
20 GIP116.55780 RON
50 GIP291.39450 RON
100 GIP582.78900 RON
250 GIP1456.97250 RON
500 GIP2913.94500 RON
1000 GIP5827.89000 RON
2000 GIP11655.78000 RON
5000 GIP29139.45000 RON
10000 GIP58278.90000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / جنيه جبل طارق
1 RON0.17159 GIP
5 RON0.85794 GIP
10 RON1.71589 GIP
20 RON3.43178 GIP
50 RON8.57945 GIP
100 RON17.15890 GIP
250 RON42.89725 GIP
500 RON85.79450 GIP
1000 RON171.58900 GIP
2000 RON343.17800 GIP
5000 RON857.94500 GIP
10000 RON1715.89000 GIP