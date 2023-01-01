5 ليو روماني إلى جنيه جبل طارق

تحويل RON إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

5 ron
0.87 gip

1.00000 RON = 0.17444 GIP

Mid-market exchange rate at 14:17
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93121.36651.537870.8071351.349850.898283.2425
1EUR1.073911.467481.651520.86681.44960.9645589.3941
1CAD0.7317970.68143811.125410.5906590.9878160.657360.9166
1AUD0.650250.6055030.88856710.524840.877740.58405554.1284

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / جنيه جبل طارق
1 RON0.17444 GIP
5 RON0.87221 GIP
10 RON1.74442 GIP
20 RON3.48884 GIP
50 RON8.72210 GIP
100 RON17.44420 GIP
250 RON43.61050 GIP
500 RON87.22100 GIP
1000 RON174.44200 GIP
2000 RON348.88400 GIP
5000 RON872.21000 GIP
10000 RON1744.42000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Romanian Leu
1 GIP5.73255 RON
5 GIP28.66275 RON
10 GIP57.32550 RON
20 GIP114.65100 RON
50 GIP286.62750 RON
100 GIP573.25500 RON
250 GIP1433.13750 RON
500 GIP2866.27500 RON
1000 GIP5732.55000 RON
2000 GIP11465.10000 RON
5000 GIP28662.75000 RON
10000 GIP57325.50000 RON