10 ليو روماني إلى جنيه جبل طارق

تحويل RON إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ ron
١٫٧٤ gip

1.00000 RON = 0.17443 GIP

Mid-market exchange rate at 14:16
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931251.366351.537750.8071031.349950.898183.2435
1EUR1.073811.467191.651240.86671.449580.964489.3869
1CAD0.7318770.68157711.125450.59070.9879970.65729960.924
1AUD0.65030.6056060.88853710.5248590.8778720.58403454.1332

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / جنيه جبل طارق
1 RON0.17443 GIP
5 RON0.87217 GIP
10 RON1.74433 GIP
20 RON3.48866 GIP
50 RON8.72165 GIP
100 RON17.44330 GIP
250 RON43.60825 GIP
500 RON87.21650 GIP
1000 RON174.43300 GIP
2000 RON348.86600 GIP
5000 RON872.16500 GIP
10000 RON1744.33000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Romanian Leu
1 GIP5.73286 RON
5 GIP28.66430 RON
10 GIP57.32860 RON
20 GIP114.65720 RON
50 GIP286.64300 RON
100 GIP573.28600 RON
250 GIP1433.21500 RON
500 GIP2866.43000 RON
1000 GIP5732.86000 RON
2000 GIP11465.72000 RON
5000 GIP28664.30000 RON
10000 GIP57328.60000 RON