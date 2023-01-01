5000 ليو روماني إلى جنيه جبل طارق

تحويل RON إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ ron
٨٧٢٫١٩ gip

1.00000 RON = 0.17444 GIP

Mid-market exchange rate at 14:18
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931251.36661.537990.8071031.34990.898483.2425
1EUR1.073811.467461.651490.86671.449520.964789.3858
1CAD0.7317430.68145211.125410.5905920.987780.65739860.9121
1AUD0.65020.6055130.88856310.5247780.8777050.5841454.1243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / جنيه جبل طارق
1 RON0.17444 GIP
5 RON0.87219 GIP
10 RON1.74438 GIP
20 RON3.48876 GIP
50 RON8.72190 GIP
100 RON17.44380 GIP
250 RON43.60950 GIP
500 RON87.21900 GIP
1000 RON174.43800 GIP
2000 RON348.87600 GIP
5000 RON872.19000 GIP
10000 RON1744.38000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Romanian Leu
1 GIP5.73269 RON
5 GIP28.66345 RON
10 GIP57.32690 RON
20 GIP114.65380 RON
50 GIP286.63450 RON
100 GIP573.26900 RON
250 GIP1433.17250 RON
500 GIP2866.34500 RON
1000 GIP5732.69000 RON
2000 GIP11465.38000 RON
5000 GIP28663.45000 RON
10000 GIP57326.90000 RON