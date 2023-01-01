جنيه جبل طارق إلى دينار كويتي

تحويل GIP إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٣٨٠٫٩٨٥ kwd

1.00000 GIP = 0.38099 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:9 UTC
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GIP إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0634588.37111.436721.661640.962818.2395
1GBP1.1532711.2265101.921.6571.916411.1103721.0361
1USD0.940350.815328183.09851.3511.56250.9053517.1513
1INR0.01131590.009811590.012033910.01625780.0188030.01089490.206397

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Kuwaiti Dinar
1 GIP0.38099 KWD
5 GIP1.90492 KWD
10 GIP3.80985 KWD
20 GIP7.61970 KWD
50 GIP19.04925 KWD
100 GIP38.09850 KWD
250 GIP95.24625 KWD
500 GIP190.49250 KWD
1000 GIP380.98500 KWD
2000 GIP761.97000 KWD
5000 GIP1904.92500 KWD
10000 GIP3809.85000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / جنيه جبل طارق
1 KWD2.62478 GIP
5 KWD13.12390 GIP
10 KWD26.24780 GIP
20 KWD52.49560 GIP
50 KWD131.23900 GIP
100 KWD262.47800 GIP
250 KWD656.19500 GIP
500 KWD1312.39000 GIP
1000 KWD2624.78000 GIP
2000 KWD5249.56000 GIP
5000 KWD13123.90000 GIP
10000 KWD26247.80000 GIP