20 دينار كويتي إلى جنيه جبل طارق
حوّل KWD إلى GIP بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KWD إلى GIP،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى GIP متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KWD إلى GIP اليوم
|KWD
|GIP
|1 KWD
|2.40 GIP
|5 KWD
|11.99 GIP
|10 KWD
|23.98 GIP
|20 KWD
|47.97 GIP
|50 KWD
|119.91 GIP
|100 KWD
|239.83 GIP
|250 KWD
|599.57 GIP
|500 KWD
|1,199.15 GIP
|1000 KWD
|2,398.29 GIP
|2000 KWD
|4,796.58 GIP
|5000 KWD
|11,991.45 GIP
|10000 KWD
|23,982.90 GIP
|GIP
|KWD
|1 GIP
|0.417 KWD
|5 GIP
|2.085 KWD
|10 GIP
|4.170 KWD
|20 GIP
|8.339 KWD
|50 GIP
|20.848 KWD
|100 GIP
|41.696 KWD
|250 GIP
|104.241 KWD
|500 GIP
|208.481 KWD
|1000 GIP
|416.963 KWD
|2000 GIP
|833.926 KWD
|5000 GIP
|2,084.815 KWD
|10000 GIP
|4,169.630 KWD