5 جنيه جبل طارق إلى دينار كويتي

تحويل GIP إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

5 gip
1.952 kwd

1.00000 GIP = 0.39031 KWD

Mid-market exchange rate at 21:49
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539051.0829589.76161.461551.649330.95343518.5364
1 GBP1.1710911.26805105.1041.711361.931241.1165621.7047
1 USD0.92340.788612182.88621.34961.5230.880317.1166
1 INR0.01114060.00951440.012064710.01628260.01837460.01062060.206507

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Kuwaiti Dinar
1 GIP0.39031 KWD
5 GIP1.95153 KWD
10 GIP3.90306 KWD
20 GIP7.80612 KWD
50 GIP19.51530 KWD
100 GIP39.03060 KWD
250 GIP97.57650 KWD
500 GIP195.15300 KWD
1000 GIP390.30600 KWD
2000 GIP780.61200 KWD
5000 GIP1951.53000 KWD
10000 GIP3903.06000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / جنيه جبل طارق
1 KWD2.56209 GIP
5 KWD12.81045 GIP
10 KWD25.62090 GIP
20 KWD51.24180 GIP
50 KWD128.10450 GIP
100 KWD256.20900 GIP
250 KWD640.52250 GIP
500 KWD1281.04500 GIP
1000 KWD2562.09000 GIP
2000 KWD5124.18000 GIP
5000 KWD12810.45000 GIP
10000 KWD25620.90000 GIP