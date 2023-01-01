بير إثيوبي إلى ليو روماني

تحويل ETB إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٨٤٫٣٦ ron

1.00000 ETB = 0.08436 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 10:43 UTC
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ETB إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.065488.45681.438981.6630.964718.2083
1GBP1.1544711.22995102.1191.661231.919851.1137221.0206
1USD0.93860.813041183.02681.350651.560910.9054517.0906
1INR0.0113050.009792510.012044310.01626760.01880010.01090550.205844

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / Romanian Leu
1 ETB0.08436 RON
5 ETB0.42182 RON
10 ETB0.84364 RON
20 ETB1.68728 RON
50 ETB4.21819 RON
100 ETB8.43638 RON
250 ETB21.09095 RON
500 ETB42.18190 RON
1000 ETB84.36380 RON
2000 ETB168.72760 RON
5000 ETB421.81900 RON
10000 ETB843.63800 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / البر الإثيوبي
1 RON11.85340 ETB
5 RON59.26700 ETB
10 RON118.53400 ETB
20 RON237.06800 ETB
50 RON592.67000 ETB
100 RON1185.34000 ETB
250 RON2963.35000 ETB
500 RON5926.70000 ETB
1000 RON11853.40000 ETB
2000 RON23706.80000 ETB
5000 RON59267.00000 ETB
10000 RON118534.00000 ETB