Etiyopya birrinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile ETB → RON çevirin

1.000 etb
81,96 ron

1.00000 ETB = 0.08196 RON

02:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539551.072889.09511.453481.655430.9500118.3471
1 GBP1.1710211.25625104.331.702031.938511.1124821.4845
1 USD0.932150.79602183.04911.354851.543090.8855517.1021
1 INR0.0112240.009584930.012041110.01631380.01858050.0106630.205928

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Etiyopya birrinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Rumen Leyi
1 ETB0.08196 RON
5 ETB0.40981 RON
10 ETB0.81962 RON
20 ETB1.63924 RON
50 ETB4.09810 RON
100 ETB8.19621 RON
250 ETB20.49052 RON
500 ETB40.98105 RON
1000 ETB81.96210 RON
2000 ETB163.92420 RON
5000 ETB409.81050 RON
10000 ETB819.62100 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Etiyopya Birri
1 RON12.20080 ETB
5 RON61.00400 ETB
10 RON122.00800 ETB
20 RON244.01600 ETB
50 RON610.04000 ETB
100 RON1220.08000 ETB
250 RON3050.20000 ETB
500 RON6100.40000 ETB
1000 RON12200.80000 ETB
2000 RON24401.60000 ETB
5000 RON61004.00000 ETB
10000 RON122008.00000 ETB