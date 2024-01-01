250 Romanya leyinden Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile RON → ETB çevirin

1,000L RON = 25,95Br ETB

22:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → ETB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ETB
1 RON → ETBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek26,565226,8130
Düşük25,297923,9584
Ortalama26,102625,7608
Değişim0.29%7.12%
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1 RON → ETB istatistikleri

RON → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 26,5652, en düşük 25,2979 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 26,1026 oldu. RON → ETB kurundaki değişiklik 0.29 değerindeydi.

RON → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 26,8130, en düşük 23,9584 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 25,7608 oldu. RON → ETB kurundaki değişiklik 7.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - ETB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88484,406
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,458
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,213
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,919

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Etiyopya Birri
1 RON25,95030 ETB
5 RON129,75150 ETB
10 RON259,50300 ETB
20 RON519,00600 ETB
50 RON1.297,51500 ETB
100 RON2.595,03000 ETB
250 RON6.487,57500 ETB
500 RON12.975,15000 ETB
1000 RON25.950,30000 ETB
2000 RON51.900,60000 ETB
5000 RON129.751,50000 ETB
10000 RON259.503,00000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Rumen Leyi
1 ETB0,03854 RON
5 ETB0,19268 RON
10 ETB0,38535 RON
20 ETB0,77070 RON
50 ETB1,92676 RON
100 ETB3,85352 RON
250 ETB9,63380 RON
500 ETB19,26760 RON
1000 ETB38,53520 RON
2000 ETB77,07040 RON
5000 ETB192,67600 RON
10000 ETB385,35200 RON