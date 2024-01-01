bin Etiyopya birrinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile ETB → RON çevirin

1,000Br ETB = 0,03871L RON

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → RON çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RON
1 ETB → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03950,0417
Düşük0,03760,0373
Ortalama0,03830,0389
Değişim0.17%-6.03%
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1 ETB → RON istatistikleri

ETB → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0395, en düşük 0,0376 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0383 oldu. ETB → RON kurundaki değişiklik 0.17 değerindeydi.

ETB → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0417, en düşük 0,0373 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0389 oldu. ETB → RON kurundaki değişiklik -6.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - RON tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Rumen Leyi
1 ETB0,03871 RON
5 ETB0,19356 RON
10 ETB0,38712 RON
20 ETB0,77424 RON
50 ETB1,93560 RON
100 ETB3,87120 RON
250 ETB9,67800 RON
500 ETB19,35600 RON
1000 ETB38,71200 RON
2000 ETB77,42400 RON
5000 ETB193,56000 RON
10000 ETB387,12000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Etiyopya Birri
1 RON25,83180 ETB
5 RON129,15900 ETB
10 RON258,31800 ETB
20 RON516,63600 ETB
50 RON1.291,59000 ETB
100 RON2.583,18000 ETB
250 RON6.457,95000 ETB
500 RON12.915,90000 ETB
1000 RON25.831,80000 ETB
2000 RON51.663,60000 ETB
5000 RON129.159,00000 ETB
10000 RON258.318,00000 ETB