100 Romanya leyinden Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile RON → ETB çevirin

1,000L RON = 25,95Br ETB

22:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → ETB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ETB
1 RON → ETBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek26,565226,8130
Düşük25,297923,9584
Ortalama26,102625,7608
Değişim0.29%7.12%
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1 RON → ETB istatistikleri

RON → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 26,5652, en düşük 25,2979 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 26,1026 oldu. RON → ETB kurundaki değişiklik 0.29 değerindeydi.

RON → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 26,8130, en düşük 23,9584 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 25,7608 oldu. RON → ETB kurundaki değişiklik 7.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - ETB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88484,411
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,459
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,216
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,922

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Etiyopya Birri
1 RON25,94910 ETB
5 RON129,74550 ETB
10 RON259,49100 ETB
20 RON518,98200 ETB
50 RON1.297,45500 ETB
100 RON2.594,91000 ETB
250 RON6.487,27500 ETB
500 RON12.974,55000 ETB
1000 RON25.949,10000 ETB
2000 RON51.898,20000 ETB
5000 RON129.745,50000 ETB
10000 RON259.491,00000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Rumen Leyi
1 ETB0,03854 RON
5 ETB0,19269 RON
10 ETB0,38537 RON
20 ETB0,77074 RON
50 ETB1,92685 RON
100 ETB3,85370 RON
250 ETB9,63425 RON
500 ETB19,26850 RON
1000 ETB38,53700 RON
2000 ETB77,07400 RON
5000 ETB192,68500 RON
10000 ETB385,37000 RON