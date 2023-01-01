100 ليو روماني إلى بير إثيوبي

تحويل RON إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ ron
١٬٢٠٧٫٩٧ etb

1.00000 RON = 12.07970 ETB

Mid-market exchange rate at 14:06
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.9311.36591.537520.8068421.34990.897983.2335
1EUR1.074111.467111.651450.86661.449930.964489.4011
1CAD0.7321180.68161111.125640.5907040.9882860.65736960.9367
1AUD0.65040.605530.88838110.524770.8779750.58399454.1351

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

RON إلى USD

RON إلى EUR

RON إلى CAD

RON إلى AUD

RON إلى GBP

RON إلى SGD

RON إلى CHF

RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / البر الإثيوبي
1 RON12.07970 ETB
5 RON60.39850 ETB
10 RON120.79700 ETB
20 RON241.59400 ETB
50 RON603.98500 ETB
100 RON1207.97000 ETB
250 RON3019.92500 ETB
500 RON6039.85000 ETB
1000 RON12079.70000 ETB
2000 RON24159.40000 ETB
5000 RON60398.50000 ETB
10000 RON120797.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Romanian Leu
1 ETB0.08278 RON
5 ETB0.41392 RON
10 ETB0.82783 RON
20 ETB1.65567 RON
50 ETB4.13917 RON
100 ETB8.27834 RON
250 ETB20.69585 RON
500 ETB41.39170 RON
1000 ETB82.78340 RON
2000 ETB165.56680 RON
5000 ETB413.91700 RON
10000 ETB827.83400 RON