Romanya leyinden Etiyopya birrine Geçmiş Döviz Kurları
Romanya leyinden Etiyopya birrine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Romanya leyinden (RON) Etiyopya birrine (ETB) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RON - ETB için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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RON → ETB çevrim grafiği
1 RON = 25,95030 ETB
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Rumen leyi → Etiyopya birri döviz kuru geçmişi
Bugünün Rumen leyi Etiyopya birrine döviz kuru şu anda 25,950, dünden bu yana %0.535 değerinde değişti. Rumen leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.658 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rumen leyi Etiyopya birrine döviz kuru en yüksek değeri 26,139 (12-11-2024) ile en düşük değeri 25,580 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-1.444 düşüş ile 15-11-2024 günü gerçekleşti.
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Romanya leyinden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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