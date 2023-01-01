بير إثيوبي إلى دولار جامايكي

تحويل ETB إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
2799.16 jmd

1.00000 ETB = 2.79916 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:34 UTC
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ETB إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065488.45591.438931.663520.964618.2086
1GBP1.15411.2295102.081.660561.919741.1131521.0133
1USD0.93860.813339183.0261.35061.56140.905417.0909
1INR0.01130510.009796190.012044410.01626720.01880620.0109050.20585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار جامايكي
1 ETB2.79916 JMD
5 ETB13.99580 JMD
10 ETB27.99160 JMD
20 ETB55.98320 JMD
50 ETB139.95800 JMD
100 ETB279.91600 JMD
250 ETB699.79000 JMD
500 ETB1399.58000 JMD
1000 ETB2799.16000 JMD
2000 ETB5598.32000 JMD
5000 ETB13995.80000 JMD
10000 ETB27991.60000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / البر الإثيوبي
1 JMD0.35725 ETB
5 JMD1.78625 ETB
10 JMD3.57250 ETB
20 JMD7.14500 ETB
50 JMD17.86250 ETB
100 JMD35.72500 ETB
250 JMD89.31250 ETB
500 JMD178.62500 ETB
1000 JMD357.25000 ETB
2000 JMD714.50000 ETB
5000 JMD1786.25000 ETB
10000 JMD3572.50000 ETB