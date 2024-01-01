Эфиопские быры в ямайские доллары

Сконвертируйте ETB в JMD по реальному обменному курсу

Br1,000 ETB = J$1,295 JMD

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса ETB к JMD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

JMD
1 ETB в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,35051,5128
Низкий1,29241,2924
В среднем1,32071,3639
Изменение-2.89%-14.38%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ETB к JMD

За последние 30 дней максимальный курс ETB к JMD составил 1,3505, а минимальный — 1,2924. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,3207. Изменение курса ETB к JMD в процентном соотношении составило -2.89.

За последние 90 дней максимальный курс ETB к JMD составил 1,5128, а минимальный — 1,2924. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,3639. Изменение курса ETB к JMD в процентном соотношении составило -14.38.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график ETB к JMD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из эфиопских быров в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ETB из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ETB в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для эфиопский быр

ETB в USD

ETB в EUR

ETB в GBP

ETB в INR

ETB в JPY

ETB в RUB

ETB в AUD

ETB в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Эфиопский быр / Ямайский доллар
1 ETB1,29517 JMD
5 ETB6,47585 JMD
10 ETB12,95170 JMD
20 ETB25,90340 JMD
50 ETB64,75850 JMD
100 ETB129,51700 JMD
250 ETB323,79250 JMD
500 ETB647,58500 JMD
1000 ETB1 295,17000 JMD
2000 ETB2 590,34000 JMD
5000 ETB6 475,85000 JMD
10000 ETB12 951,70000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Эфиопский быр
1 JMD0,77210 ETB
5 JMD3,86049 ETB
10 JMD7,72098 ETB
20 JMD15,44196 ETB
50 JMD38,60490 ETB
100 JMD77,20980 ETB
250 JMD193,02450 ETB
500 JMD386,04900 ETB
1000 JMD772,09800 ETB
2000 JMD1 544,19600 ETB
5000 JMD3 860,49000 ETB
10000 JMD7 720,98000 ETB