Etiyopya birrinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile ETB → JMD çevirin

1.000 etb
2.760,91 jmd

1.00000 ETB = 2.76091 JMD

02:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539851.0727589.08771.453631.655610.9499918.3425
1 GBP1.1709811.25615104.3181.702151.938651.1124221.4784
1 USD0.93220.796083183.04611.355051.543330.8855517.0986
1 INR0.01122490.009586040.012041510.01631680.0185840.01066340.205893

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Etiyopya birrinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Jamaika Doları
1 ETB2.76091 JMD
5 ETB13.80455 JMD
10 ETB27.60910 JMD
20 ETB55.21820 JMD
50 ETB138.04550 JMD
100 ETB276.09100 JMD
250 ETB690.22750 JMD
500 ETB1380.45500 JMD
1000 ETB2760.91000 JMD
2000 ETB5521.82000 JMD
5000 ETB13804.55000 JMD
10000 ETB27609.10000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Etiyopya Birri
1 JMD0.36220 ETB
5 JMD1.81100 ETB
10 JMD3.62200 ETB
20 JMD7.24400 ETB
50 JMD18.11000 ETB
100 JMD36.22000 ETB
250 JMD90.55000 ETB
500 JMD181.10000 ETB
1000 JMD362.20000 ETB
2000 JMD724.40000 ETB
5000 JMD1811.00000 ETB
10000 JMD3622.00000 ETB