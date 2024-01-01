20 Etiyopya birrinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile ETB → JMD çevirin

1,000Br ETB = 1,299J$ JMD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ETB → JMD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

JMD
1 ETB → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,35051,4632
Düşük1,28981,2898
Ortalama1,31121,3497
Değişim-2.99%-9.67%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ETB → JMD istatistikleri

ETB → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3505, en düşük 1,2898 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3112 oldu. ETB → JMD kurundaki değişiklik -2.99 değerindeydi.

ETB → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4632, en düşük 1,2898 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3497 oldu. ETB → JMD kurundaki değişiklik -9.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Etiyopya birrinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Jamaika Doları
1 ETB1,29855 JMD
5 ETB6,49275 JMD
10 ETB12,98550 JMD
20 ETB25,97100 JMD
50 ETB64,92750 JMD
100 ETB129,85500 JMD
250 ETB324,63750 JMD
500 ETB649,27500 JMD
1000 ETB1.298,55000 JMD
2000 ETB2.597,10000 JMD
5000 ETB6.492,75000 JMD
10000 ETB12.985,50000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Etiyopya Birri
1 JMD0,77009 ETB
5 JMD3,85044 ETB
10 JMD7,70087 ETB
20 JMD15,40174 ETB
50 JMD38,50435 ETB
100 JMD77,00870 ETB
250 JMD192,52175 ETB
500 JMD385,04350 ETB
1000 JMD770,08700 ETB
2000 JMD1.540,17400 ETB
5000 JMD3.850,43500 ETB
10000 JMD7.700,87000 ETB