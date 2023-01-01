جنيه مصري إلى فرنك سويسري

تحويل EGP إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٣٬٦٢٨ xpf

1.00000 EGP = 3.62783 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:29 UTC
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EGP إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066288.51971.439741.664770.9643518.2159
1GBP1.1533411.2296102.0861.660391.91991.1122221.0076
1USD0.93790.813273183.02351.350351.56140.904417.0849
1INR0.01129690.009795690.012044810.01626470.01880670.01089330.205784

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / فرنك الـ CFP
1 EGP3.62783 XPF
5 EGP18.13915 XPF
10 EGP36.27830 XPF
20 EGP72.55660 XPF
50 EGP181.39150 XPF
100 EGP362.78300 XPF
250 EGP906.95750 XPF
500 EGP1813.91500 XPF
1000 EGP3627.83000 XPF
2000 EGP7255.66000 XPF
5000 EGP18139.15000 XPF
10000 EGP36278.30000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / جنيه مصري
1 XPF0.27565 EGP
5 XPF1.37823 EGP
10 XPF2.75647 EGP
20 XPF5.51294 EGP
50 XPF13.78235 EGP
100 XPF27.56470 EGP
250 XPF68.91175 EGP
500 XPF137.82350 EGP
1000 XPF275.64700 EGP
2000 XPF551.29400 EGP
5000 XPF1378.23500 EGP
10000 XPF2756.47000 EGP