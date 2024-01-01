Mısır lirasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile EGP → XPF çevirin

1.000 egp
3.604 xpf

1.00000 EGP = 3.60397 XPF

02:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539751.0727589.0791.453581.655480.9499718.345
1 GBP1.1709911.25615104.3081.702081.93851.1124121.4813
1 USD0.93220.796083183.0381.3551.543210.8855517.1009
1 INR0.0112260.009586980.012042710.01631780.01858440.01066440.205941

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Mısır lirasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / CFP Frangı
1 EGP3.60397 XPF
5 EGP18.01985 XPF
10 EGP36.03970 XPF
20 EGP72.07940 XPF
50 EGP180.19850 XPF
100 EGP360.39700 XPF
250 EGP900.99250 XPF
500 EGP1801.98500 XPF
1000 EGP3603.97000 XPF
2000 EGP7207.94000 XPF
5000 EGP18019.85000 XPF
10000 EGP36039.70000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Mısır Lirası
1 XPF0.27747 EGP
5 XPF1.38736 EGP
10 XPF2.77472 EGP
20 XPF5.54944 EGP
50 XPF13.87360 EGP
100 XPF27.74720 EGP
250 XPF69.36800 EGP
500 XPF138.73600 EGP
1000 XPF277.47200 EGP
2000 XPF554.94400 EGP
5000 XPF1387.36000 EGP
10000 XPF2774.72000 EGP