1 İsviçre frangından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile XPF → EGP çevirin

1 xpf
0,44 egp

1,000₣ XPF = 0,4430E£ EGP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → EGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,44300,4430
Düşük0,43280,4230
Ortalama0,43810,4323
Değişim2.22%2.71%
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1 XPF → EGP istatistikleri

XPF → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4430, en düşük 0,4328 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4381 oldu. XPF → EGP kurundaki değişiklik 2.22 değerindeydi.

XPF → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4430, en düşük 0,4230 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4323 oldu. XPF → EGP kurundaki değişiklik 2.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Mısır Lirası
1 XPF0,44297 EGP
5 XPF2,21485 EGP
10 XPF4,42969 EGP
20 XPF8,85938 EGP
50 XPF22,14845 EGP
100 XPF44,29690 EGP
250 XPF110,74225 EGP
500 XPF221,48450 EGP
1000 XPF442,96900 EGP
2000 XPF885,93800 EGP
5000 XPF2.214,84500 EGP
10000 XPF4.429,69000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / CFP Frangı
1 EGP2,25749 XPF
5 EGP11,28745 XPF
10 EGP22,57490 XPF
20 EGP45,14980 XPF
50 EGP112,87450 XPF
100 EGP225,74900 XPF
250 EGP564,37250 XPF
500 EGP1.128,74500 XPF
1000 EGP2.257,49000 XPF
2000 EGP4.514,98000 XPF
5000 EGP11.287,45000 XPF
10000 EGP22.574,90000 XPF