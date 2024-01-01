2.000 Mısır lirasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile EGP → XPF çevirin

1,000E£ EGP = 2,291₣ XPF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → XPF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XPF
1 EGP → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,29122,2912
Düşük2,22962,2053
Ortalama2,25672,2351
Değişim1.68%3.78%
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1 EGP → XPF istatistikleri

EGP → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,2912, en düşük 2,2296 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,2567 oldu. EGP → XPF kurundaki değişiklik 1.68 değerindeydi.

EGP → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,2912, en düşük 2,2053 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,2351 oldu. EGP → XPF kurundaki değişiklik 3.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - XPF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / CFP Frangı
1 EGP2,29118 XPF
5 EGP11,45590 XPF
10 EGP22,91180 XPF
20 EGP45,82360 XPF
50 EGP114,55900 XPF
100 EGP229,11800 XPF
250 EGP572,79500 XPF
500 EGP1.145,59000 XPF
1000 EGP2.291,18000 XPF
2000 EGP4.582,36000 XPF
5000 EGP11.455,90000 XPF
10000 EGP22.911,80000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Mısır Lirası
1 XPF0,43646 EGP
5 XPF2,18229 EGP
10 XPF4,36457 EGP
20 XPF8,72914 EGP
50 XPF21,82285 EGP
100 XPF43,64570 EGP
250 XPF109,11425 EGP
500 XPF218,22850 EGP
1000 XPF436,45700 EGP
2000 XPF872,91400 EGP
5000 XPF2.182,28500 EGP
10000 XPF4.364,57000 EGP