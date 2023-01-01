20 فرنك سويسري إلى جنيه مصري

تحويل XPF إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

20 xpf
5.61 egp

1.00000 XPF = 0.28058 EGP

Mid-market exchange rate at 02:19
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.874251.084390.23441.485871.674980.9629518.7837
1 GBP1.1438411.2402103.2081.699511.915811.1014621.4844
1 USD0.922250.806322183.2191.370351.544760.888117.3233
1 INR0.01108230.009689150.012016510.01646680.01856260.01067180.208165

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / جنيه مصري
1 XPF0.28058 EGP
5 XPF1.40288 EGP
10 XPF2.80575 EGP
20 XPF5.61150 EGP
50 XPF14.02875 EGP
100 XPF28.05750 EGP
250 XPF70.14375 EGP
500 XPF140.28750 EGP
1000 XPF280.57500 EGP
2000 XPF561.15000 EGP
5000 XPF1402.87500 EGP
10000 XPF2805.75000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / فرنك الـ CFP
1 EGP3.56411 XPF
5 EGP17.82055 XPF
10 EGP35.64110 XPF
20 EGP71.28220 XPF
50 EGP178.20550 XPF
100 EGP356.41100 XPF
250 EGP891.02750 XPF
500 EGP1782.05500 XPF
1000 EGP3564.11000 XPF
2000 EGP7128.22000 XPF
5000 EGP17820.55000 XPF
10000 EGP35641.10000 XPF