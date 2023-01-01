5 فرنك سويسري إلى جنيه مصري

تحويل XPF إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

٥ xpf
١٫٤٠ egp

1.00000 XPF = 0.28055 EGP

Mid-market exchange rate at 02:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87421.084290.22711.485731.674830.96318.7822
1 GBP1.143911.2402103.2091.699511.915811.1015821.4847
1 USD0.922350.806322183.221.370351.544760.888117.3236
1 INR0.01108310.009689040.012016310.01646660.01856240.01067170.208166

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / جنيه مصري
1 XPF0.28055 EGP
5 XPF1.40275 EGP
10 XPF2.80550 EGP
20 XPF5.61100 EGP
50 XPF14.02750 EGP
100 XPF28.05500 EGP
250 XPF70.13750 EGP
500 XPF140.27500 EGP
1000 XPF280.55000 EGP
2000 XPF561.10000 EGP
5000 XPF1402.75000 EGP
10000 XPF2805.50000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / فرنك الـ CFP
1 EGP3.56443 XPF
5 EGP17.82215 XPF
10 EGP35.64430 XPF
20 EGP71.28860 XPF
50 EGP178.22150 XPF
100 EGP356.44300 XPF
250 EGP891.10750 XPF
500 EGP1782.21500 XPF
1000 EGP3564.43000 XPF
2000 EGP7128.86000 XPF
5000 EGP17822.15000 XPF
10000 EGP35644.30000 XPF