جنيه مصري إلى ريال كمبودي

تحويل EGP إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٣٢٬٩٦٧ khr

1.00000 EGP = 132.96700 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065688.49651.438881.663180.9645518.204
1GBP1.1536711.2293102.0921.659921.918681.1127721.0005
1USD0.938450.813471183.04851.35031.560790.90517.0833
1INR0.01129990.009795130.012041210.01625920.01879380.01089720.205703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / ريال كمبوديا
1 EGP132.96700 KHR
5 EGP664.83500 KHR
10 EGP1329.67000 KHR
20 EGP2659.34000 KHR
50 EGP6648.35000 KHR
100 EGP13296.70000 KHR
250 EGP33241.75000 KHR
500 EGP66483.50000 KHR
1000 EGP132967.00000 KHR
2000 EGP265934.00000 KHR
5000 EGP664835.00000 KHR
10000 EGP1329670.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / جنيه مصري
1 KHR0.00752 EGP
5 KHR0.03760 EGP
10 KHR0.07521 EGP
20 KHR0.15041 EGP
50 KHR0.37603 EGP
100 KHR0.75207 EGP
250 KHR1.88017 EGP
500 KHR3.76033 EGP
1000 KHR7.52067 EGP
2000 KHR15.04134 EGP
5000 KHR37.60335 EGP
10000 KHR75.20670 EGP