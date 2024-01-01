Mısır lirasından Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile EGP → KHR çevirin

1.000 egp
131.932 khr

1.00000 EGP = 131.93200 KHR

02:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.932251.354950.7960831.5430983.04633.6728530.76
1 EUR1.072711.453450.8539451.6552789.08383.9398732.9963
1 CAD0.7380350.68801610.5875371.1388561.2912.7106922.7019
1 GBP1.256151.171041.7020211.93835104.3194.6136538.6392

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Mısır lirasından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Kamboçya Rieli
1 EGP131.93200 KHR
5 EGP659.66000 KHR
10 EGP1319.32000 KHR
20 EGP2638.64000 KHR
50 EGP6596.60000 KHR
100 EGP13193.20000 KHR
250 EGP32983.00000 KHR
500 EGP65966.00000 KHR
1000 EGP131932.00000 KHR
2000 EGP263864.00000 KHR
5000 EGP659660.00000 KHR
10000 EGP1319320.00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Mısır Lirası
1 KHR0.00758 EGP
5 KHR0.03790 EGP
10 KHR0.07580 EGP
20 KHR0.15159 EGP
50 KHR0.37898 EGP
100 KHR0.75797 EGP
250 KHR1.89492 EGP
500 KHR3.78983 EGP
1000 KHR7.57966 EGP
2000 KHR15.15932 EGP
5000 KHR37.89830 EGP
10000 KHR75.79660 EGP