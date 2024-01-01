Египетские фунты в камбоджийские риели

Сконвертируйте EGP в KHR по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = ៛82,36 KHR

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к KHR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KHR
1 EGP в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий83,701384,2917
Низкий82,361082,3610
В среднем83,268583,6368
Изменение-1.60%-1.05%
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Соотношение 1 EGP к KHR

За последние 30 дней максимальный курс EGP к KHR составил 83,7013, а минимальный — 82,3610. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 83,2685. Изменение курса EGP к KHR в процентном соотношении составило -1.60.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к KHR составил 84,2917, а минимальный — 82,3610. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 83,6368. Изменение курса EGP к KHR в процентном соотношении составило -1.05.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Камбоджийский риель
1 EGP82,36100 KHR
5 EGP411,80500 KHR
10 EGP823,61000 KHR
20 EGP1 647,22000 KHR
50 EGP4 118,05000 KHR
100 EGP8 236,10000 KHR
250 EGP20 590,25000 KHR
500 EGP41 180,50000 KHR
1000 EGP82 361,00000 KHR
2000 EGP164 722,00000 KHR
5000 EGP411 805,00000 KHR
10000 EGP823 610,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Египетский фунт
1 KHR0,01214 EGP
5 KHR0,06071 EGP
10 KHR0,12142 EGP
20 KHR0,24283 EGP
50 KHR0,60709 EGP
100 KHR1,21417 EGP
250 KHR3,03543 EGP
500 KHR6,07085 EGP
1000 KHR12,14170 EGP
2000 KHR24,28340 EGP
5000 KHR60,70850 EGP
10000 KHR121,41700 EGP