جنيه مصري إلى كرونة آيسلندية

تحويل EGP إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٤٬٤١٥٫٢٠ isk

1.00000 EGP = 4.41520 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.49751.439041.663050.964518.2045
1GBP1.1535411.2292102.0841.659971.918381.1125920.9994
1USD0.938450.813537183.04951.350451.560670.905117.0838
1INR0.01129970.009795810.01204110.01626080.01879210.01089830.205706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Icelandic Króna
1 EGP4.41520 ISK
5 EGP22.07600 ISK
10 EGP44.15200 ISK
20 EGP88.30400 ISK
50 EGP220.76000 ISK
100 EGP441.52000 ISK
250 EGP1103.80000 ISK
500 EGP2207.60000 ISK
1000 EGP4415.20000 ISK
2000 EGP8830.40000 ISK
5000 EGP22076.00000 ISK
10000 EGP44152.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / جنيه مصري
1 ISK0.22649 EGP
5 ISK1.13245 EGP
10 ISK2.26490 EGP
20 ISK4.52980 EGP
50 ISK11.32450 EGP
100 ISK22.64900 EGP
250 ISK56.62250 EGP
500 ISK113.24500 EGP
1000 ISK226.49000 EGP
2000 ISK452.98000 EGP
5000 ISK1132.45000 EGP
10000 ISK2264.90000 EGP