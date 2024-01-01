Египетские фунты в исландские кроны

Сконвертируйте EGP в ISK по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = kr2,814 ISK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к ISK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ISK
1 EGP в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,83852,8646
Низкий2,77122,7712
В среднем2,81622,8175
Изменение0.52%0.15%
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Соотношение 1 EGP к ISK

За последние 30 дней максимальный курс EGP к ISK составил 2,8385, а минимальный — 2,7712. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,8162. Изменение курса EGP к ISK в процентном соотношении составило 0.52.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к ISK составил 2,8646, а минимальный — 2,7712. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,8175. Изменение курса EGP к ISK в процентном соотношении составило 0.15.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Исландская крона
1 EGP2,81437 ISK
5 EGP14,07185 ISK
10 EGP28,14370 ISK
20 EGP56,28740 ISK
50 EGP140,71850 ISK
100 EGP281,43700 ISK
250 EGP703,59250 ISK
500 EGP1 407,18500 ISK
1000 EGP2 814,37000 ISK
2000 EGP5 628,74000 ISK
5000 EGP14 071,85000 ISK
10000 EGP28 143,70000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Египетский фунт
1 ISK0,35532 EGP
5 ISK1,77660 EGP
10 ISK3,55319 EGP
20 ISK7,10638 EGP
50 ISK17,76595 EGP
100 ISK35,53190 EGP
250 ISK88,82975 EGP
500 ISK177,65950 EGP
1000 ISK355,31900 EGP
2000 ISK710,63800 EGP
5000 ISK1 776,59500 EGP
10000 ISK3 553,19000 EGP