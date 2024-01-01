История обменного курса египетский фунт–исландские кроны

Обменный курс египетских фунта/исландские кроны сейчас составляет 2,814, отражая изменение в размере -0.059% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.222% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/исландские кроны колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 2,825, и минимумом, равным 2,771, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.871%.