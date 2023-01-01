جنيه مصري إلى فورنت مجري
تحويل EGP إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه مصري إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / جنيه مصري
|2000 HUF
|170.47520 EGP
|5000 HUF
|426.18800 EGP
|10000 HUF
|852.37600 EGP
|15000 HUF
|1278.56400 EGP
|20000 HUF
|1704.75200 EGP
|30000 HUF
|2557.12800 EGP
|40000 HUF
|3409.50400 EGP
|50000 HUF
|4261.88000 EGP
|60000 HUF
|5114.25600 EGP
|100000 HUF
|8523.76000 EGP
|150000 HUF
|12785.64000 EGP
|200000 HUF
|17047.52000 EGP