جنيه مصري إلى فورنت مجري

تحويل EGP إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١١٬٧٣٢ huf

1.00000 EGP = 11.73190 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.49751.439041.663050.964518.2045
1GBP1.1535411.2292102.0841.659971.918381.1125920.9994
1USD0.938450.813537183.04951.350451.560670.905117.0838
1INR0.01129970.009795810.01204110.01626080.01879210.01089830.205706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Hungarian Forint
1 EGP11.73190 HUF
5 EGP58.65950 HUF
10 EGP117.31900 HUF
20 EGP234.63800 HUF
50 EGP586.59500 HUF
100 EGP1173.19000 HUF
250 EGP2932.97500 HUF
500 EGP5865.95000 HUF
1000 EGP11731.90000 HUF
2000 EGP23463.80000 HUF
5000 EGP58659.50000 HUF
10000 EGP117319.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / جنيه مصري
2000 HUF170.47520 EGP
5000 HUF426.18800 EGP
10000 HUF852.37600 EGP
15000 HUF1278.56400 EGP
20000 HUF1704.75200 EGP
30000 HUF2557.12800 EGP
40000 HUF3409.50400 EGP
50000 HUF4261.88000 EGP
60000 HUF5114.25600 EGP
100000 HUF8523.76000 EGP
150000 HUF12785.64000 EGP
200000 HUF17047.52000 EGP