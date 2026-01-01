10 آلاف دينار جزائري إلى ريال عماني
حوّل DZD إلى OMR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من DZD إلى OMR،
يستخدم مخططنا التفاعلي من DZD إلى OMR متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من DZD إلى OMR اليوم
|DZD
|OMR
|1 DZD
|0.003 OMR
|5 DZD
|0.014 OMR
|10 DZD
|0.029 OMR
|20 DZD
|0.058 OMR
|50 DZD
|0.145 OMR
|100 DZD
|0.290 OMR
|250 DZD
|0.724 OMR
|500 DZD
|1.449 OMR
|1000 DZD
|2.897 OMR
|2000 DZD
|5.794 OMR
|5000 DZD
|14.485 OMR
|10000 DZD
|28.970 OMR
|OMR
|DZD
|1 OMR
|345.18 DZD
|5 OMR
|1,725.91 DZD
|10 OMR
|3,451.81 DZD
|20 OMR
|6,903.62 DZD
|50 OMR
|17,259.05 DZD
|100 OMR
|34,518.10 DZD
|250 OMR
|86,295.25 DZD
|500 OMR
|172,590.50 DZD
|1000 OMR
|345,181 DZD
|2000 OMR
|690,362 DZD
|5000 OMR
|1,725,905 DZD
|10000 OMR
|3,451,810 DZD