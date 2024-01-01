100 ريال عماني إلى دينار جزائري

تحويل OMR إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

100 omr
34,848.80 dzd

ر.ع.1.000 OMR = دج348.5 DZD

Mid-market exchange rate at 11:52
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OMR إلى DZD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2911.511.6510.94721.588
1 GBP1.18111.313110.1551.7831.951.11925.49
1 USD0.8990.762183.8991.3581.4850.85219.415
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / Algerian Dinar
1 OMR٣٤٨٫٤٨٨٠٠ DZD
5 OMR١٬٧٤٢٫٤٤٠٠٠ DZD
10 OMR٣٬٤٨٤٫٨٨٠٠٠ DZD
20 OMR٦٬٩٦٩٫٧٦٠٠٠ DZD
50 OMR١٧٬٤٢٤٫٤٠٠٠٠ DZD
100 OMR٣٤٬٨٤٨٫٨٠٠٠٠ DZD
250 OMR٨٧٬١٢٢٫٠٠٠٠٠ DZD
500 OMR١٧٤٬٢٤٤٫٠٠٠٠٠ DZD
1000 OMR٣٤٨٬٤٨٨٫٠٠٠٠٠ DZD
2000 OMR٦٩٦٬٩٧٦٫٠٠٠٠٠ DZD
5000 OMR١٬٧٤٢٬٤٤٠٫٠٠٠٠٠ DZD
10000 OMR٣٬٤٨٤٬٨٨٠٫٠٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الريال العماني
1 DZD٠٫٠٠٢٨٧ OMR
5 DZD٠٫٠١٤٣٥ OMR
10 DZD٠٫٠٢٨٧٠ OMR
20 DZD٠٫٠٥٧٣٩ OMR
50 DZD٠٫١٤٣٤٨ OMR
100 DZD٠٫٢٨٦٩٥ OMR
250 DZD٠٫٧١٧٣٨ OMR
500 DZD١٫٤٣٤٧٧ OMR
1000 DZD٢٫٨٦٩٥٤ OMR
2000 DZD٥٫٧٣٩٠٨ OMR
5000 DZD١٤٫٣٤٧٧٠ OMR
10000 DZD٢٨٫٦٩٥٤٠ OMR