10 ريال عماني إلى دينار جزائري

تحويل OMR إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

10 omr
3,484.67 dzd

ر.ع.1.000 OMR = دج348.5 DZD

Mid-market exchange rate at 11:51
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OMR إلى DZD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2821.511.6510.94721.587
1 GBP1.18111.313110.1621.7841.951.11925.494
1 USD0.8990.762183.8981.3581.4850.85219.416
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / Algerian Dinar
1 OMR٣٤٨٫٤٦٧٠٠ DZD
5 OMR١٬٧٤٢٫٣٣٥٠٠ DZD
10 OMR٣٬٤٨٤٫٦٧٠٠٠ DZD
20 OMR٦٬٩٦٩٫٣٤٠٠٠ DZD
50 OMR١٧٬٤٢٣٫٣٥٠٠٠ DZD
100 OMR٣٤٬٨٤٦٫٧٠٠٠٠ DZD
250 OMR٨٧٬١١٦٫٧٥٠٠٠ DZD
500 OMR١٧٤٬٢٣٣٫٥٠٠٠٠ DZD
1000 OMR٣٤٨٬٤٦٧٫٠٠٠٠٠ DZD
2000 OMR٦٩٦٬٩٣٤٫٠٠٠٠٠ DZD
5000 OMR١٬٧٤٢٬٣٣٥٫٠٠٠٠٠ DZD
10000 OMR٣٬٤٨٤٬٦٧٠٫٠٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الريال العماني
1 DZD٠٫٠٠٢٨٧ OMR
5 DZD٠٫٠١٤٣٥ OMR
10 DZD٠٫٠٢٨٧٠ OMR
20 DZD٠٫٠٥٧٣٩ OMR
50 DZD٠٫١٤٣٤٩ OMR
100 DZD٠٫٢٨٦٩٧ OMR
250 DZD٠٫٧١٧٤٣ OMR
500 DZD١٫٤٣٤٨٦ OMR
1000 DZD٢٫٨٦٩٧١ OMR
2000 DZD٥٫٧٣٩٤٢ OMR
5000 DZD١٤٫٣٤٨٥٥ OMR
10000 DZD٢٨٫٦٩٧١٠ OMR