10 Yemen riyalinden Cezayir dinarına
Reel döviz kuru ile OMR → DZD çevirin
OMR → DZD çevrim grafiği
1 OMR = 356,78200 DZD
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yemen riyalinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Cezayir Dinarı
|1 OMR
|356.78200 DZD
|5 OMR
|1783.91000 DZD
|10 OMR
|3567.82000 DZD
|20 OMR
|7135.64000 DZD
|50 OMR
|17839.10000 DZD
|100 OMR
|35678.20000 DZD
|250 OMR
|89195.50000 DZD
|500 OMR
|178391.00000 DZD
|1000 OMR
|356782.00000 DZD
|2000 OMR
|713564.00000 DZD
|5000 OMR
|1783910.00000 DZD
|10000 OMR
|3567820.00000 DZD