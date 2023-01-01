دينار جزائري إلى شلن كيني

تحويل DZD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 dzd
1074 kes

1.00000 DZD = 1.07409 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 10:6 UTC
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DZD إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0652588.48821.438191.663280.965818.2018
1GBP1.153211.2285102.0491.65861.918181.1137620.9913
1USD0.938750.814001183.0681.35011.56140.9066517.0869
1INR0.01130090.009799210.012038310.01625290.01879670.01091460.205698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / شلن كيني
1 DZD1.07409 KES
5 DZD5.37045 KES
10 DZD10.74090 KES
20 DZD21.48180 KES
50 DZD53.70450 KES
100 DZD107.40900 KES
250 DZD268.52250 KES
500 DZD537.04500 KES
1000 DZD1074.09000 KES
2000 DZD2148.18000 KES
5000 DZD5370.45000 KES
10000 DZD10740.90000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Algerian Dinar
1 KES0.93102 DZD
5 KES4.65509 DZD
10 KES9.31018 DZD
20 KES18.62036 DZD
50 KES46.55090 DZD
100 KES93.10180 DZD
250 KES232.75450 DZD
500 KES465.50900 DZD
1000 KES931.01800 DZD
2000 KES1862.03600 DZD
5000 KES4655.09000 DZD
10000 KES9310.18000 DZD