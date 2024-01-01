Алжирские динары в кенийские шиллинги

Сконвертируйте DZD в KES по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = Ksh0,9674 KES

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к KES

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KES
1 DZD в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,97000,9771
Низкий0,96640,9584
В среднем0,96820,9687
Изменение-0.24%0.78%
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Соотношение 1 DZD к KES

За последние 30 дней максимальный курс DZD к KES составил 0,9700, а минимальный — 0,9664. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9682. Изменение курса DZD к KES в процентном соотношении составило -0.24.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к KES составил 0,9771, а минимальный — 0,9584. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9687. Изменение курса DZD к KES в процентном соотношении составило 0.78.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Кенийский шиллинг
1 DZD0,96744 KES
5 DZD4,83722 KES
10 DZD9,67443 KES
20 DZD19,34886 KES
50 DZD48,37215 KES
100 DZD96,74430 KES
250 DZD241,86075 KES
500 DZD483,72150 KES
1000 DZD967,44300 KES
2000 DZD1 934,88600 KES
5000 DZD4 837,21500 KES
10000 DZD9 674,43000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Алжирский динар
1 KES1,03365 DZD
5 KES5,16825 DZD
10 KES10,33650 DZD
20 KES20,67300 DZD
50 KES51,68250 DZD
100 KES103,36500 DZD
250 KES258,41250 DZD
500 KES516,82500 DZD
1000 KES1 033,65000 DZD
2000 KES2 067,30000 DZD
5000 KES5 168,25000 DZD
10000 KES10 336,50000 DZD