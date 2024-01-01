阿尔及利亚第纳尔兑肯尼亚先令

按实际汇率将 DZD 换算成 KES

دج1.000 DZD = Ksh0.9694 KES

05:04 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率

我们无法在这些货币间进行汇款

我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。

发布时获得通知

DZD 兑 KES 换算表

0

已于数秒前更新
中间市场汇率

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

KES
1 DZD兑KES过去 30 天过去 90 天
0.97600.9897
0.96640.9584
一般0.97160.9689
更改-0.65%-1.62%
查看完整历史记录

1 DZD 兑 KES 统计信息

过去 30 天，DZD 兑 KES 的表现如下：30 天高点为 0.9760，30 天低点为 0.9664。这意味着 30 天平均值为 0.9716。DZD 兑 KES 的变化为 -0.65。

过去 90 天，DZD 兑 KES 的表现如下：90 天高点为 0.9897，90 天低点为 0.9584。这意味着 90 天平均值为 0.9689。DZD 兑 KES 的变化为 -1.62。

跟踪市场汇率View DZD to KES chart

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08691.3191.51.620.93921.632
1 GBP1.20111.304109.6591.8011.9451.12825.976
1 USD0.9210.767184.0721.3811.4910.86519.915
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.237

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将阿尔及利亚第纳尔兑换成肯尼亚先令

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择DZD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择KES作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示DZD兑KES的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

阿尔及利亚第纳尔 的热门货币对

DZD兑USD

DZD兑EUR

DZD兑GBP

DZD兑INR

DZD兑JPY

DZD兑RUB

DZD兑AUD

DZD兑ZAR

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
阿尔及利亚第纳尔/肯尼亚先令汇率
1 DZD0.96940 KES
5 DZD4.84698 KES
10 DZD9.69395 KES
20 DZD19.38790 KES
50 DZD48.46975 KES
100 DZD96.93950 KES
250 DZD242.34875 KES
500 DZD484.69750 KES
1000 DZD969.39500 KES
2000 DZD1,938.79000 KES
5000 DZD4,846.97500 KES
10000 DZD9,693.95000 KES
肯尼亚先令/阿尔及利亚第纳尔汇率
1 KES1.03157 DZD
5 KES5.15785 DZD
10 KES10.31570 DZD
20 KES20.63140 DZD
50 KES51.57850 DZD
100 KES103.15700 DZD
250 KES257.89250 DZD
500 KES515.78500 DZD
1000 KES1,031.57000 DZD
2000 KES2,063.14000 DZD
5000 KES5,157.85000 DZD
10000 KES10,315.70000 DZD