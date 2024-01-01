Cezayir dinarından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile DZD → KES çevirin

1.000 dzd
965 kes

1,000 DZD = 0,9655 KES

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

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DZD → INR

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DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Kenya Şilini
1 DZD0,96547 KES
5 DZD4,82737 KES
10 DZD9,65473 KES
20 DZD19,30946 KES
50 DZD48,27365 KES
100 DZD96,54730 KES
250 DZD241,36825 KES
500 DZD482,73650 KES
1000 DZD965,47300 KES
2000 DZD1.930,94600 KES
5000 DZD4.827,36500 KES
10000 DZD9.654,73000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Cezayir Dinarı
1 KES1,03576 DZD
5 KES5,17880 DZD
10 KES10,35760 DZD
20 KES20,71520 DZD
50 KES51,78800 DZD
100 KES103,57600 DZD
250 KES258,94000 DZD
500 KES517,88000 DZD
1000 KES1.035,76000 DZD
2000 KES2.071,52000 DZD
5000 KES5.178,80000 DZD
10000 KES10.357,60000 DZD