100 кенийских шиллингов в алжирские динары

Сконвертируйте KES в DZD по реальному обменному курсу

100 kes
93.45 dzd

1.00000 KES = 0.93452 DZD

Среднерыночный курс в 13:55 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса KES к DZD

1 мин. назад 1 KES → 0 DZD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85961.066388.63891.443451.655750.956418.2293
1GBP1.1633311.24035103.1071.679061.926011.1126121.2048
1USD0.93780.806224183.12751.35371.55280.896917.0958
1INR0.01128170.009698640.012029710.01628460.01867970.01078940.205658

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кенийских шиллингов

KES в USD

KES в SGD

KES в NGN

KES в CAD

KES в EUR

KES в GBP

KES в AUD

KES в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Алжирский динар
1 KES0.93452 DZD
5 KES4.67260 DZD
10 KES9.34520 DZD
20 KES18.69040 DZD
50 KES46.72600 DZD
100 KES93.45200 DZD
250 KES233.63000 DZD
500 KES467.26000 DZD
1000 KES934.52000 DZD
2000 KES1869.04000 DZD
5000 KES4672.60000 DZD
10000 KES9345.20000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Кенийский шиллинг
1 DZD1.07007 KES
5 DZD5.35035 KES
10 DZD10.70070 KES
20 DZD21.40140 KES
50 DZD53.50350 KES
100 DZD107.00700 KES
250 DZD267.51750 KES
500 DZD535.03500 KES
1000 DZD1070.07000 KES
2000 DZD2140.14000 KES
5000 DZD5350.35000 KES
10000 DZD10700.70000 KES