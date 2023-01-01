50 شلن كيني إلى دينار جزائري

تحويل KES إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ kes
٤٥٫٩١ dzd

1.00000 KES = 0.91819 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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KES إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37265764.511.371450.94510.8226731.5840383.175
1SGD0.7285181556.9590.9991260.6885150.5993321.15460.5945
1NGN0.001308030.0017954610.001793890.00123620.001076080.002071960.108795
1CAD0.7291551.00087557.44610.6891180.5998561.1550160.6475

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل شلن كيني / Algerian Dinar
1 KES0.91819 DZD
5 KES4.59096 DZD
10 KES9.18191 DZD
20 KES18.36382 DZD
50 KES45.90955 DZD
100 KES91.81910 DZD
250 KES229.54775 DZD
500 KES459.09550 DZD
1000 KES918.19100 DZD
2000 KES1836.38200 DZD
5000 KES4590.95500 DZD
10000 KES9181.91000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / شلن كيني
1 DZD1.08910 KES
5 DZD5.44550 KES
10 DZD10.89100 KES
20 DZD21.78200 KES
50 DZD54.45500 KES
100 DZD108.91000 KES
250 DZD272.27500 KES
500 DZD544.55000 KES
1000 DZD1089.10000 KES
2000 DZD2178.20000 KES
5000 DZD5445.50000 KES
10000 DZD10891.00000 KES