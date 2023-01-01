دينار جزائري إلى ريال برازيلي

تحويل DZD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٣٥٫٥٥ brl

1.00000 DZD = 0.03555 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 10:1 UTC
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DZD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065388.52111.437841.662710.965818.1979
1GBP1.15411.22935102.1531.659251.918761.1145321.0002
1USD0.93870.813438183.0951.34971.560790.906617.0824
1INR0.01129670.009789250.012034410.01624290.01878320.01091040.205577

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

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DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / الريال البرازيلي
1 DZD0.03555 BRL
5 DZD0.17774 BRL
10 DZD0.35547 BRL
20 DZD0.71094 BRL
50 DZD1.77736 BRL
100 DZD3.55472 BRL
250 DZD8.88680 BRL
500 DZD17.77360 BRL
1000 DZD35.54720 BRL
2000 DZD71.09440 BRL
5000 DZD177.73600 BRL
10000 DZD355.47200 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Algerian Dinar
1 BRL28.13160 DZD
5 BRL140.65800 DZD
10 BRL281.31600 DZD
20 BRL562.63200 DZD
50 BRL1406.58000 DZD
100 BRL2813.16000 DZD
250 BRL7032.90000 DZD
500 BRL14065.80000 DZD
1000 BRL28131.60000 DZD
2000 BRL56263.20000 DZD
5000 BRL140658.00000 DZD
10000 BRL281316.00000 DZD