Cezayir dinarından Brezilya realine

Reel döviz kuru ile DZD → BRL çevirin

1.000 dzd
38,01 brl

1,000 DZD = 0,03801 BRL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

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DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Brezilya Reali
1 DZD0,03801 BRL
5 DZD0,19006 BRL
10 DZD0,38011 BRL
20 DZD0,76023 BRL
50 DZD1,90057 BRL
100 DZD3,80114 BRL
250 DZD9,50285 BRL
500 DZD19,00570 BRL
1000 DZD38,01140 BRL
2000 DZD76,02280 BRL
5000 DZD190,05700 BRL
10000 DZD380,11400 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Cezayir Dinarı
1 BRL26,30790 DZD
5 BRL131,53950 DZD
10 BRL263,07900 DZD
20 BRL526,15800 DZD
50 BRL1.315,39500 DZD
100 BRL2.630,79000 DZD
250 BRL6.576,97500 DZD
500 BRL13.153,95000 DZD
1000 BRL26.307,90000 DZD
2000 BRL52.615,80000 DZD
5000 BRL131.539,50000 DZD
10000 BRL263.079,00000 DZD