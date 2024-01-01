Алжирские динары в бразильские реалы

Сконвертируйте DZD в BRL по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = R$0,04303 BRL

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к BRL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BRL
1 DZD в BRLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04410,0441
Низкий0,04200,0403
В среднем0,04280,0419
Изменение2.46%5.12%
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Соотношение 1 DZD к BRL

За последние 30 дней максимальный курс DZD к BRL составил 0,0441, а минимальный — 0,0420. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0428. Изменение курса DZD к BRL в процентном соотношении составило 2.46.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к BRL составил 0,0441, а минимальный — 0,0403. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0419. Изменение курса DZD к BRL в процентном соотношении составило 5.12.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в бразильские реалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и BRL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в BRL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Бразильский реал
1 DZD0,04303 BRL
5 DZD0,21517 BRL
10 DZD0,43033 BRL
20 DZD0,86066 BRL
50 DZD2,15166 BRL
100 DZD4,30331 BRL
250 DZD10,75828 BRL
500 DZD21,51655 BRL
1000 DZD43,03310 BRL
2000 DZD86,06620 BRL
5000 DZD215,16550 BRL
10000 DZD430,33100 BRL
Обменные курсы Бразильский реал / Алжирский динар
1 BRL23,23790 DZD
5 BRL116,18950 DZD
10 BRL232,37900 DZD
20 BRL464,75800 DZD
50 BRL1 161,89500 DZD
100 BRL2 323,79000 DZD
250 BRL5 809,47500 DZD
500 BRL11 618,95000 DZD
1000 BRL23 237,90000 DZD
2000 BRL46 475,80000 DZD
5000 BRL116 189,50000 DZD
10000 BRL232 379,00000 DZD