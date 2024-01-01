1 бразильский реал в алжирские динары

Сконвертируйте BRL в DZD по реальному обменному курсу

1 brl
24,12 dzd

R$1,000 BRL = دج24,12 DZD

Среднерыночный курс в 17:49
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1 BRL в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий24,934426,5104
Низкий23,654623,6546
В среднем24,504925,4212
Изменить-2.37%-6.66%
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Соотношение 1 BRL к DZD

За последние 30 дней максимальный курс BRL к DZD составил 24,9344, а минимальный — 23,6546. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 24,5049. Изменение курса BRL к DZD в процентном соотношении составило -2.37.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к DZD составил 26,5104, а минимальный — 23,6546. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 25,4212. Изменение курса BRL к DZD в процентном соотношении составило -6.66.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09191,2581,4941,6230,96719,581
1 GBP1,18811,297108,4391,7761,9291,14923,268
1 USD0,9160,771183,631,3691,4880,88617,944
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильский реал

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Алжирский динар
1 BRL24,12130 DZD
5 BRL120,60650 DZD
10 BRL241,21300 DZD
20 BRL482,42600 DZD
50 BRL1 206,06500 DZD
100 BRL2 412,13000 DZD
250 BRL6 030,32500 DZD
500 BRL12 060,65000 DZD
1000 BRL24 121,30000 DZD
2000 BRL48 242,60000 DZD
5000 BRL120 606,50000 DZD
10000 BRL241 213,00000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Бразильский реал
1 DZD0,04146 BRL
5 DZD0,20729 BRL
10 DZD0,41457 BRL
20 DZD0,82914 BRL
50 DZD2,07286 BRL
100 DZD4,14572 BRL
250 DZD10,36430 BRL
500 DZD20,72860 BRL
1000 DZD41,45720 BRL
2000 DZD82,91440 BRL
5000 DZD207,28600 BRL
10000 DZD414,57200 BRL