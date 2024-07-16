История обменного курса бразильский реал–алжирские динары

Обменный курс бразильский реал/алжирские динары сейчас составляет 24,121, отражая изменение в размере -1.582% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.120% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/алжирские динары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 24,779, и минимумом, равным 24,121, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.693% уменьшение стоимости.