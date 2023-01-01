بيزو دومنيكاني إلى ليو روماني

تحويل DOP إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
٨٢٫١٦ ron

1.00000 DOP = 0.08216 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 9:55 UTC
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DOP إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065488.52081.437971.662740.964918.2048
1GBP1.153411.2289102.1051.658651.917911.1129220.9986
1USD0.93860.813736183.08691.34971.560670.905717.0873
1INR0.01129680.009793790.012035610.01624440.01878360.01090060.205656

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / Romanian Leu
1 DOP0.08216 RON
5 DOP0.41079 RON
10 DOP0.82158 RON
20 DOP1.64317 RON
50 DOP4.10792 RON
100 DOP8.21583 RON
250 DOP20.53957 RON
500 DOP41.07915 RON
1000 DOP82.15830 RON
2000 DOP164.31660 RON
5000 DOP410.79150 RON
10000 DOP821.58300 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / البيزو الدومينيكي
1 RON12.17160 DOP
5 RON60.85800 DOP
10 RON121.71600 DOP
20 RON243.43200 DOP
50 RON608.58000 DOP
100 RON1217.16000 DOP
250 RON3042.90000 DOP
500 RON6085.80000 DOP
1000 RON12171.60000 DOP
2000 RON24343.20000 DOP
5000 RON60858.00000 DOP
10000 RON121716.00000 DOP