Dominik pesosundan Rumen leyine

Reel döviz kuru ile DOP → RON çevirin

1.000 dop
78,97 ron

1,000 DOP = 0,07897 RON

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Dominik pesosundan Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DOP → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Dominik pesosu için en iyi döviz çiftleri

DOP → USD

DOP → EUR

DOP → GBP

DOP → INR

DOP → JPY

DOP → RUB

DOP → AUD

DOP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Rumen Leyi
1 DOP0,07897 RON
5 DOP0,39484 RON
10 DOP0,78969 RON
20 DOP1,57937 RON
50 DOP3,94844 RON
100 DOP7,89687 RON
250 DOP19,74218 RON
500 DOP39,48435 RON
1000 DOP78,96870 RON
2000 DOP157,93740 RON
5000 DOP394,84350 RON
10000 DOP789,68700 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Dominik Pesosu
1 RON12,66320 DOP
5 RON63,31600 DOP
10 RON126,63200 DOP
20 RON253,26400 DOP
50 RON633,16000 DOP
100 RON1.266,32000 DOP
250 RON3.165,80000 DOP
500 RON6.331,60000 DOP
1000 RON12.663,20000 DOP
2000 RON25.326,40000 DOP
5000 RON63.316,00000 DOP
10000 RON126.632,00000 DOP