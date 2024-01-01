100 Romanya leyinden Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile RON → DOP çevirin

1,000L RON = 12,83$ DOP

22:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → DOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DOP
1 RON → DOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,218313,5290
Düşük12,732512,7325
Ortalama13,015813,2306
Değişim-2.36%-3.89%
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1 RON → DOP istatistikleri

RON → DOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,2183, en düşük 12,7325 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,0158 oldu. RON → DOP kurundaki değişiklik -2.36 değerindeydi.

RON → DOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,5290, en düşük 12,7325 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,2306 oldu. RON → DOP kurundaki değişiklik -3.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - DOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88484,402
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,45
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,21
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,921

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Dominik Pesosu
1 RON12,82960 DOP
5 RON64,14800 DOP
10 RON128,29600 DOP
20 RON256,59200 DOP
50 RON641,48000 DOP
100 RON1.282,96000 DOP
250 RON3.207,40000 DOP
500 RON6.414,80000 DOP
1000 RON12.829,60000 DOP
2000 RON25.659,20000 DOP
5000 RON64.148,00000 DOP
10000 RON128.296,00000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Rumen Leyi
1 DOP0,07794 RON
5 DOP0,38972 RON
10 DOP0,77945 RON
20 DOP1,55890 RON
50 DOP3,89724 RON
100 DOP7,79448 RON
250 DOP19,48620 RON
500 DOP38,97240 RON
1000 DOP77,94480 RON
2000 DOP155,88960 RON
5000 DOP389,72400 RON
10000 DOP779,44800 RON